Nuovo terreno di gioco al "Fanuzzi:" "Consegna prevista per il 4 ottobre"

BRINDISI - Lo stadio Fanuzzi potrebbe essere disponibile per il prossimo 4 ottobre. Quattro giorni dopo (domenica 8 ottobre) il Brindisi Fc potrebbe disputare la gara contro la Juve Stabia, valevole per la quarta giornata del campionato di Serie C. E’ quanto emerge dal sopralluogo della commissione congiunta Sport e Lavori pubblici che si è svolta stamattina (giovedì 21 settembre) presso l’impianto di via Benedetto Brin, per monitorare l’andamento dei lavori di rifacimento del terreno di gioco.

Il cantiere affidato alla “Vivai Barretta Garden” di Melito di Napoli procede senza intoppi. Nei prossimi giorni si procederà con la stesura dei rotoli d’erba. Intanto si lavora anche di domenica e di notte per completare la ristrutturazione del conglomerato cementizio armato della copertura della tribuna centrale con pitturazione della stessa, con l’ausilio di un’autoscala.

“Questa mattina su mia richiesta - afferma il consigliere comunale Alessandro Antonino (impegno per Brindisi) - si è tenuto un sopralluogo presso l'impianto sportivo Comunale Stadio Franco Fanuzzi per verificare l'avanzamento di esecuzione dei lavori riguardanti il primo stralcio di adeguamento alla Lega Pro. La consegna dei lavori, salvo complicazioni, è prevista il 4 ottobre. Ci auguriamo che sia vero”.

“La consegna – ribadisce il consigliere Mario Borromeo (Fratelli d’Italia) - è prevista per il 4 ottobre con l'obiettivo di poter disputare la prima partita casalinga l'8 ottobre. Continueremo a vigilare ma è doveroso sottolineare che si sta lavorando anche nelle ore notturne per rispettare la tempistica”.

Il restyling del terreno di gioco rientra nel primo stralcio di interventi di adeguamento alle prescrizioni della Lega Pro. Si tratta di uno dei lavori inderogabili, oltre al potenziamento dell’impianto di illuminazione, alla numerazione dei posti a sedere e alla realizzazione di uno spogliatoio per la terna arbitrale mista.

Nei prossimi giorni dovrebbero partire anche gli interventi che rientrano nel secondo lotto (nuovi seggiolini in tribuna e gradinata; nuove postazioni per diversamente abili; miglioramento della tribuna stampa e degli spogliatoi; creazione di una barriera tra l’accesso dei tifosi locali alla tribuna centrale e l’ingresso del settore ospiti), da completare entro il termine inderogabile di febbraio 2024.

L’amministrazione comunale ha stanziato complessivamente 2,2 milioni di euro per la ristrutturazione dello stadio, tramite devoluzione di mutui già stipulati con la Cassa depositi e prestiti.