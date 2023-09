Fanuzzi: si lavora anche di domenica. Intervento sulla copertura

BRINDISI - Si lavora anche di domenica al restyling dello stadio Fanuzzi. Anche oggi (17 settembre) gli operai sono in azione nell’impianto di via Benedetto Brin, da mettere in regola con le prescrizioni della Lega Pro. L’intervento odierno, in particolare, si sta focalizzando sulla ristrutturazione del conglomerato cementizio armato della copertura della tribuna centrale con pitturazione della stessa, con l’ausilio di un’autoscala. Da crono programma, questo tipo di lavoro doveva essere effettuato prima della stesura dei rotoli d’erba, ossia il prossimo step dell’intervento di rifacimento del manto erboso. L’impianto di drenaggio è stato ormai terminato.

Nei prossimi giorni dovrebbero arrivare i rotoli d’erba. Una volta completato il prato, potenziato l’impianto di illuminazione (anche su questo fronte si procede spediti), numerati i posti a sedere e realizzato lo spogliatoio per la terna mista, lo stadio tornerà a disposizione del Brindisi Fc, che potrà disputare nel proprio fortino le gare casalinghe del campo di Serie C. Per quando riguarda il stralcio di interventi (nuovi seggiolini in tribuna e gradinata; nuove postazioni per diversamente abili; miglioramento della tribuna stampa e degli spogliatoi; creazione di una barriera tra l’accesso dei tifosi locali alla tribuna centrale e l’ingresso del settore ospiti), i lavori dovrebbero iniziare a breve. Da crono programma, saranno ultimati entro dicembre: in tempo per il termine inderogabile di febbraio 2024.