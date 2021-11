Abusivismo edilizio e abbandoni di rifiuti: i vigili in campagna per cercare i trasgressori

MESAGNE - Telecamere, droni e perlustrazione del territorio. Sono questi gli strumenti utilizzati dal comando la polizia locale di Mesagne, diretti dal colonnello Teodoro Nigro, per scovare inquinatori e furbetti dell'edilizia.

Nei giorni scorsi le campagne mesagnesi sono state passate al setaccio alla ricerca di abusi edilizi e ambientali. Sono 8 le notizie di reato per deposito incontrollato di rifiuti e due per procurato allarme per incendio e combustione di rifiuti scaricati. Sono 22, invece, i procedimenti sanzionatori attivati per violazione delle normative nazionali ed ordinanze sindacali.