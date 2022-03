Abifb e Associazione Futura: siglata la convenzione in ambito formativo

Il dottor Marco Giaimis, Presidente dell’Associazione dei Biologi Italiani e dei Futuri Biologi (Abifb) il giorno 02/03/2022, ha incontrato la Dott.ssa Federica Scagliarini, Presidente dell’Associazione Futura - Ente di Formazione di Brindisi per stipulare una convenzione diretta ai suoi Soci volta ad aumentare i servizi formativi per tutti i soci dell’ Abifb.

La dottoressa Scagliarini, entusiasta dell’incontro, ha dichiarato che: “Al fine di poter realizzare i progetti nei diversi settori e ambiti di competenza, l’associazione Futura è certa che occorre la creazione di una rete di intese e di interventi con istituzioni, enti, associazioni che operano sul territorio locale e l’Associazione rappresentata dal Dott. Giaimis può, nel settore biologico e biotecnologico, dare un grande supporto con i suoi professionisti che verranno coinvolti grazie all’attività condotta dal nostro punto di riferimento su Brindisi, il Biologo brindisino stesso”. “Tale rete permetterà di individuare le esigenze specifiche, mirare gli obiettivi e realizzare importanti ed efficaci iniziative. Inoltre, le attività formative di Futura sono molteplici e, - continua la Scagliarini - si articolano in: formazione linguistica certificata con docenti madrelingua e bilingue di: inglese, spagnolo, tedesco, russo, francese, giapponese, cinese, italiano per stranieri; ripetizioni materie scolastiche linguistiche, umanistiche e scientifiche con lezioni in presenza e/o su piattaforme online; formazione dei docenti di lingua inglese delle scuole elementari; attività di tutoraggio universitario; certificazione informatiche; certificazioni di addestramento professionale; certificazioni linguistiche; con l’ausilio delle università telematiche propone corsi di alta formazione (post diploma), corsi di laurea, Master di I e II livello. Sono sicura che i Biologi ed i Futuri Biologi con il loro Presidente dell’Associazione si ritaglieranno un ruolo cruciale in questa iniziativa”.

Il biologo brindisino ha affermato: “Sono orgoglioso di questa convenzione, la seconda in ambito formativo nella mia città, ma che aggiunge la possibilità di coinvolgere i colleghi sul campo della formazione e quindi non solo di riceverla. Sono onorato di poter essere considerato il punto di riferimento con cui collaborare per trovare colleghi validi che si mettano a disposizione per la formazione scientifica dei più giovani. Di sicuro non deluderemo le aspettative dell’Associazione Futura e del loro staff, perché i Biologi dell’ Abifb, sono scienziati della vita dal primo giorno di Università e grandi professionisti sanitari”.

In questo scenario la città di Brindisi sta rilanciando la categoria dei Biologi spesso percossa da un sistema che non la tutela, tuttavia ad oggi rappresentata da un’associazione nazionale giovane guidata da un altrettanto giovane presidente brindisino grazie alle sue energie infinite.