Admo Puglia festeggia 30 anni dalla fondazione: l'evento a Brindisi

BRINDISI - Dopo gli eventi di Foggia (con lo spettacolo “Mettici il Cuore” dello scorso 19 novembre) e di Bari (con il momento istituzionale nella sala giunta della Città Metropolitana lo scorso 26 novembre), passano anche da Brindisi le celebrazioni per il trentennale della fondazione di Admo Puglia. Nel 1992, infatti, nasceva a Foggia, per impulso di Arturo Romondia, primario pediatra presso gli Ospedali Riuniti di Foggia, l’Associazione Donatori Midollo Osseo - Puglia. Fu intitolata presto a Edvige Di Gioia, pediatra deceduta per leucemia. Oggi, a distanza di 30 anni, l’associazione presieduta da Maria Stea prosegue la sua attività di sensibilizzazione per aumentare il numero degli iscritti al Registro Donatori Ibmdr con la stessa passione, lo stesso impegno e lo stesso senso di solidarietà dei suoi fondatori. Ed è con questo spirito che i dirigenti e i volontari di Admo Puglia tra novembre e dicembre celebrano il trentennale dalla fondazione di Admo in Puglia.

Ricco il programma dell’evento lunedì 19 dicembre 2022, alle ore 16, presso l’Auditorium Cinzia Zonno del Liceo Marzolla di Brindisi. Dopo l’esecuzione e l’interpretazione del “Preludio al Te Deum” di Charpentier a cura del studenti del Liceo Musicale “Durano” sotto la direzione del docente Antonio Danilo Leo, previsti i saluti di Maria Stea, presidente di Admo Puglia, Katiuscia Barbarossa, referente Admo Puglia per la città di Brindisi, e di Carmen Taurino, dirigente scolastica del Liceo Marzolla Leo Simone Durano. A seguire gli studenti del Liceo Scientifico Leo presenteranno il proprio elaborato sulle cellule staminali. Ancora in calendario gli interventi di Domenico Pastore e Antonella Miccoli, rispettivamente primari del reparto di Ematologia e del Centro Trasfusionale dell’Ospedale Perrino di Brindisi. Saranno gli studenti del Liceo Classico Marzolla a curare le interviste agli ospiti presenti.

Nel corso della serata saranno presentati anche gli elaborati realizzati dagli studenti del Liceo Artistico “Simone” per la campagna di sensibilizzazione di Admo Puglia e la performance musicale “Canone in Re” di Pacheibel da parte degli studenti del Liceo Musicale Durano. Modera Pierangela del Prete, docente dell’istituto scolastico. Ulteriori informazioni, gli aggiornamenti sulle iniziative delle singole sedi e altri approfondimenti sono disponibili sul sito www.admopuglia.it e sui canali social di Admo Puglia. Info contatti presidente Maria Stea 340 398 9550 - referente Admo Puglia Brindisi Katiuscia Barbarossa 320 788 8669.