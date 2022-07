Le adozioni del cuore: da tre anni in canile ora è malato, Boris cerca una famiglia

BRINDISI - Tra i tanti cani in cerca di casa ospitati nel canile di Brindisi Boris merita un'attezione particolare. E' un "dolcissimo Rottweiler di 5 anni che da quasi 3 anni si trova in canile" ed è affetto da una neoplasia maligna che non gli lascia molto da vivere. Per questo i volontari della Lepa, l'associazione che opera nel canile, hanno lanciato un appello sulla pagina Facebook dell'associazione e della struttura: per cercare una famiglia a Boris e regalargli un fine vita dignitoso.

"Ha iniziato a zoppicare a causa di un gonfiore evidente alla zampa anteriore destra ed è stato portato fuori per una visita specialistica ed esami diagnostici sabato 2 luglio 2022. Effettuato Rx all’arto sofferente, unitamente all’ago aspirato, il referto è risultato impietoso: "quadro compatibile con neoplasia maligna riconducibile in prima ipotesi ad osteosarcoma". Si legge nel post.

"Lo stesso veterinario che ha visitato Boris, ha ritenuto superfluo un ulteriore esame istopatologico di conferma tanto è evidente la realtà dei fatti. Rx toracico ha rilevato che i polmoni di Boris sono al momento puliti. Il medico ha consigliato l’amputazione dell'arto per eliminare il dolore e per regalare a Boris qualche mese in più. Affrontare questo intervento non sarebbe compatibile con la vita in canile. La neoplasia che ha colpito Boris non lascia speranze, chiediamo per tanto aiuto con una mano sul cuore a chi potrebbe ospitare Boris dopo l’intervento in modo da consentirgli di vivere dignitosamente quel che sarà".

Per info chiamare o lasciare un messaggio: Bianca 3288728627, Francesca 3476074741, Paola 3382717894