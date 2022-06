Pulizia spiagge e gestione posidonia: affidamento a Ecotecnica

BRINDISI – Anche per l’estate 2022 sarà la ditta Ecotecnica, già appaltatrice del servizio di raccolta dei rifiuti e di nettezza urbana, a occuparsi del servizio di pulizia delle spiagge e di gestione della biomasse vegetali (in sostanza, la posidonia) per conto del Comune di Brindisi. L’affidamento è stato formalizzato tramite una delibera approvata mercoledì (1 giugno) dal Comune di Brindisi. L’esecutivo ha recepito una relazione a firma del dirigente comunale Mario Marino Guadalupi e del sindaco Riccardo Rossi. Con questo atto è stata annullata una deliberazione della stessa giunta dello scorso 20 maggio che già affidava all’azienda salentina il medesimo servizio, in quanto su tale provvedimento non vi era il parere di regolarità amministrativa contabile. Sulla base di quanto previsto dalla delibera, a Ecotecnica sarà corrisposta una somma pari a 168mila euro, per un’attività che dovrà essere svolta per 157 giornate lavorative (sei ore giornaliere).

“In continuità con quanto avvenuto negli anni precedenti – si legge nella relazione – l’amministrazione comunale intende assicurare sulle spiagge libere ricadenti nel proprio perimetro amministrativo l’igiene, la pulizia e la raccolta dei rifiuti”. Il settore Ambiente ed Igiene urbana del Comune di Brindisi ha redatto un progetto ripartendo il litorale nord di Brindisi in sette aree, che devono essere oggetto per la stagionalità 2022 del servizio di prima manutenzione, pulizia e mantenimento degli arenili e delle aree costiere nonché dell’attività di gestione delle Biomasse Vegetali Spiaggiate (Posidonia et similia), secondo le linee guida regionali”.

Interpellata dall’amministrazione comunale, Ecotecnica, iscritta all’albo nazionale gestori ambientali ed in particolare nella categoria della raccolta rifiuti da spiagge e rive della sezione regionale Puglia, ha dato la propria disponibilità ad effettuare il servizio.