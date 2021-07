Ail Brindisi, eletto il nuovo presidente e il nuovo consiglio direttivo

BRINDISI - Nei giorni scorsi si sono svolte le elezioni per il rinnovo delle cariche sociali dell'AIL Brindisi, lassociazione contro leucemie, linfomi e mieloma. Carla Sergio è stata rieletta presidente, con lei nel nuovo consiglio direttivo in carica per il triennio 2021-2024 ci saranno Carla Lamendola (vicepresidente), Marina Trizza (tesoriera), Teodora Cocciolo (segretaria), Giuseppina Del Vecchio, Elio Zezza, Maria Alò, Francesca Locorotondo e Chiara Sorge.

“Ai consiglieri uscenti Mino Alba, Claudia Pati, Mariagrazia Romano e Dorina Zammillo - dice Carla Sergio - va il mio più sentito grazie per tutto quello che negli anni hanno dato all'Ail. Ai nuovi consiglieri, invece, l'augurio che possano condividere con entusiasmo tutte le attività, contribuendo con idee e passione alla crescita dell'associazione. L'Ail sarà sempre vicina ed attenta alle necessità del paziente ematologico della provincia di Brindisi ed invita tutti i cittadini a dare il proprio sostegno”.

La speranza è quella che si possano riprendere al più presto le attività nel reparto di Ematologia dell’ospedale “Perrino”. Per i pazienti, infatti, sono in cantiere interessanti novità che li coinvolgeranno: si spazierà dalla musica al teatro, passando per i nuovi laboratori creativi e sarà ripristinata la biblioteca. Previsto inoltre l’avvio di un nuovo corso per volontari e da settembre ricominceranno gli incontri di sensibilizzazione con gli alunni delle scuole superiori. Ovviamente il clou saranno ancora una volta le campagne di raccolta fondi legate alle stelle di Natale ed alle uova di Pasqua.