Aiuti per le famiglie: bando del Comune di Francavilla Fontana

FRANCAVILLA FONTANA - L’Amministrazione Comunale ha approvato il nuovo bando per la concessione di aiuti economici alle famiglie con figli riconosciuti dalle sole madri o composte da uomini e donne colpiti da vedovanza con minori a carico. “Il fondo stanziato dall’Amministrazione Comunale per questa misura – dichiara la Vice Sindaca e Assessora alle Politiche Sociali Maria Passaro – sin dal nostro insediamento è costantemente cresciuto sino ad arrivare agli attuali 20mila euro. Il nostro intento è continuare a garantire un sostegno economico ai nuclei monogenitoriali più in sofferenza anche a causa della pandemia.”

L’Avviso Pubblico è consultabile sul sito internet istituzionale. Il termine ultimo per la presentazione delle istanze di partecipazione è il 25 giugno. Intanto l’Amministrazione Comunale ha dato il via libera per l’acquisto di nuove derrate alimentari che saranno distribuite tramite la Croce Rossa Italiana. Per questo ulteriore rifornimento sono stati stanziati circa 18 mila euro.

“L’acquisto delle nuove derrate alimentari ci consentirà di continuare a rispondere ai bisogni primari di molte famiglie messe in ginocchio dalla pandemia. L’acquisto di questi beni è avvenuto con risorse comunali – prosegue l’Assessora Passaro – a questo si aggiungerà a breve un nuovo stanziamento governativo con cui potremo riattivare i buoni spesa.”