Appia Day, una gioranta alla ricerca della Traiana nel Parco delle Dune costiere

FASANO - Si è svolta domenica 2 ottobre la prima delle iniziative programmate nella settimana nell’ambito del Festival nazionale dell’Appia Day, che ha visto la presenza di una cinquantina di attivisti di Legambiente, Italia Nostra e Soroptimist, alla ricerca della Traiana nel Parco delle Dune costiere. Legambiente Brindisi, Italia Nostra Brindisi e Soroptimist Brindisi con il Wwf Brindisi, l’Ordine degli Architetti della provincia di Brindisi e gli istituti scolastici (istituto comprensivo Bozzano-Centro-Virgilio, Caduti di Marzabotto, Itt G. Giorgi, Iiss Ferraris-De Marco-Valzani), hanno previsto la realizzazione di quattro iniziative fino al 9 ottobre, la cui organizzazione e le cui finalità, già annunciate, saranno dettagliate nei prossimi giorni.

Il cammino all’interno del Parco delle Dune Costiere offre la possibilità di vedere e apprezzare il rapporto armonico e virtuoso fra le tracce della Via Traiana, le preesistenze di cui il dolmen di Montalbano rappresenta un bene da valorizzare, le superfetazioni succedutesi nel tempo lungo il percorso della via consolare e nell’area vasta attraversata, esemplificate da frantoi ipogei, masserie o insediamenti rupestri e i paesaggi del Parco degli Ulivi Secolari.

Daniele Pomes di Madera Bike, ha guidato il gruppo lungo l’itinerario prescelto, ha mostrato come la conoscenza del territorio e delle piante abbia portato i contadini del parco a innestare il leccino sugli ulivi che cominciavano ad avere sofferenza a causa della xylella, ben prima che organismi scientifici definissero possibili questi innesti, ha mostrato nella sede della Cooperativa Agricola Montalbanese la qualità della salvaguardia degli ulivi secolari, della loro coltura integrata e dell’olio prodotto ed ha sottolineato come chi vive nel Parco sia il valore aggiunto nel processo di conoscenza e sviluppo sostenibile lungo l’Appia Traiana e l’Appia Claudia.

Mariflò Magli ha indicato i programmi di gestione dell’ente Parco Dune Costiere, anche attraverso cooperazioni europee per la valorizzazione del parco e delle attività presenti, parco che si estende dalla Piana degli Ulivi Secolari alla costa compreso il fiume Morelli. L’Albergabici oltre a rappresentare un esempio virtuoso di recupero di una Casa Cantoniera, è la dimostrazione palese degli interventi da promuovere lungo il cammino dell’Appia. I partecipanti all’iniziativa hanno potuto apprezzare la qualità e la genuinità dell’alimentazione con prodotti a chilometro zero nel panificio ‘Panis in Puglia’ di Vincenzo Viterbo.

Il prossimo appuntamento sarà mercoledì 5 ottobre, nel tratto fra masseria Masciullo e masseria Casignano, alle ore 10, allorquando, grazie agli operatori di Ecotecnica, sarà effettuato un intervento di Puliamo il Mondo sulle varie discariche di rifiuti di ogni genere lungo l’Appia Claudia, al fine di stimolare i cittadini ad avere rispetto per il patrimonio culturale, ambientale e anche identitario rappresentato dall’Appia e per chiedere alle amministrazioni pubbliche interessate (Regione Puglia, Comune e Provincia di Brindisi) di rendere operativo un piano di pulizia dell’intero tratto fra Brindisi e Mesagne e di valorizzazione all’interno dei programmi in corso per la candidatura dell’Appia quale bene universale dell’umanità dell’Unesco.