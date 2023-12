Malati oncologici, autismo e lotta alla povertà: nuovi servizi garantiti dal Consorzio

Per il terzo anno consecutivo un assiduo lavoro di squadra ha consentito al Consorzio AtsBr4 di approvare il bilancio di previsione del triennio 2024 – 2026 entro il termine normativo fissato al 31 dicembre.

Nel corso della seduta presieduta dal sindaco di Latiano, Mino Maiorano, svoltasi ieri mattina presso la sede di via Santacesaria a Mesagne, l’assemblea dei sindaci dell’Ente ha discusso ed approvato all’unanimità il Documento unico di programmazione – Dup e la documentazione contabile collegata all’importante strumento, guida strategica ed operativa di tutti i documenti di programmazione.

Nella relazione introduttiva, il presidente del Consorzio BR4 Antonio Calabrese ha argomentato sugli obiettivi raggiunti nel 2023, un anno caratterizzato dal rafforzamento generale dei servizi erogati e dall’avvio di nuovi progetti a sostegno delle fragilità e delle povertà estreme. Nella sua disamina, il presidente Calabrese si è soffermato in particolare su dati e modalità di erogazione del servizio di integrazione scolastica, che per l’annualità educativa 2023/2024 – accertati i requisiti - è stata assicurata a tutti coloro che hanno inoltrato istanza, nonostante l’aumento consistente delle domande presentate. Al contempo, i servizi di assistenza a disabili ed anziani, l’assistenza domiciliare Sad e Adi, hanno raggiunto lo storico risultato dell’abbattimento delle liste d’attesa, mentre il servizio di educativa domiciliare - Ade ha soddisfatto numerose richieste, riscontrando le segnalazioni giunte dal Tribunale dei Minori ed evitando l’istituzionalizzazione di altrettanti bambini e ragazzi.

Le novità riguardano l’erogazione dei servizi a sostegno dei malati oncologici e delle persone con disturbo dello spettro autistico; inoltre, grazie alla realizzazione dei progetti finanziati con risorse Pnrr, a San Pancrazio Salentino, Torre Santa Susanna, e a Cellino San Marco - che sarà anche sede di una stazione di teleassistenza – nasceranno tre centri servizi di contrasto alla povertà. Ed ancora: saranno realizzate due strutture, a Mesagne e a Torre Santa Susanna, per la promozione dell’autonomia e per l’inserimento lavorativo delle persone con disabilità. Sarà infine attivato il progetto Pippi 11 Pnrr e L’Adi Pnrr a sostengo di minori ed anziani. È invece già attivo in tutti i comuni del Consorzio il progetto per la facilitazione digitale, di cui alla misura Pnrr1.7.2. Il presidente Calabrese ha tenuto a sottolineare come il raggiungimento di tali obiettivi sia frutto della collaborazione, costante e proficua, fra tutti i Comuni consorziati, dell’impegno del personale impiegato all’interno dell’Ufficio di Piano e della collaborazione garantita dalle figure professionali dei 9 Comuni del Consorzio.