Consorzio Asi e Camera di Commercio insieme per lo sviluppo del territorio

BRINDISI - Il commissario straordinario della Camera di Commercio di Brindisi Antonio D’Amore ha incontrato, nella mattinata di oggi, mercoledì 26 maggio, il presidente del Consorzio Asi di Brindisi Vittorio Rina per un primo costruttivo momento di confronto.

L’obiettivo principale che si intende perseguire, così come emerso nel corso dell’incontro, è quello di svolgere ogni azione necessaria per la tutela dell’integrità e dell’autonomia, sia del Consorzio Asi che della Camera di Commercio di questa provincia. Il tutto, anche in considerazione della ventilata ipotesi di fusione delle Asi del Salento e del tentativo di accorpamento dell’ente camerale brindisino con quello di Taranto.

Sia D’Amore che Rina hanno poi discusso a lungo sulle opportunità di sviluppo del territorio brindisino, grazie al corretto utilizzo di risorse statali e comunitarie. Una opportunità che passa attraverso una visione condivisa del futuro di quest’area della Puglia. Proprio in questa ottica, D’Amore ha chiesto a Rina di partecipare ai lavori del “Tavolo permanente per l’economia e il lavoro” istituito di recente presso l’ente camerale ed a cui già partecipano le associazioni di categoria e gli ordini professionali.