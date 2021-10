Servizio di Prevenzione e Sicurezza della Asl, nominato il nuovo direttore

Si tratta di Nicola Dipalma proveniente dalla Asl Bt dove è stato in servizio allo Spesal come dirigente medico

BRINDISI - Nicola Dipalma è il nuovo direttore dello Spesal, il Servizio di Prevenzione e Sicurezza negli ambienti di lavoro. Laureatosi in Medicina e Chirurgia all'università di Pisa e specializzatosi in Medicina del lavoro nello stesso ateneo, Dipalma si è insediato alla guida dello Spesal brindisino il primo ottobre scorso e succede a Cosimo Nicolì. Nel suo curriculum spiccano, oltre alle competenze medico-scientifiche approfondite nel corso della lunga carriera accademica e professionale, le partecipazioni a prestigiosi master in management.

Dipalma proviene dalla Asl Bt dove è stato, anche in questo caso, in servizio allo Spesal come dirigente medico ma la sua esperienza professionale, maturata quasi interamente nell'ambito della sicurezza e della prevenzione, spazia dalle attività di polizia giudiziaria a quelle di consulenza, studio, ricerca, verifica e controllo. È stato collaboratore tecnico-professionale della Regione Puglia – Sezione Promozione della Salute e del Benessere. In questo ambito ha ricoperto il ruolo di referente scientifico per le tematiche legate all'amianto, in supporto alla programmazione delle attività di prevenzione.

Tra aprile 2020 e marzo 2021, per citare alcuni dei suoi ultimi impegni, ha lavorato al piano mirato di vigilanza e prevenzione dedicato alle Rsa/Rssa della Asl Bt, per arginare il contagio da Sars-Cov2 tra i fragili residenti nelle strutture, tramite il controllo dell’applicazione dei protocolli di sicurezza dell’Iss e l'esecuzione dei tamponi periodici al personale sanitario. Per l'Asl Bt, dal 2016 al giugno 2021, ha ispezionato oltre 1000 aziende e quasi 500 cantieri, distinguendosi tanto per la quantità dei controlli effettuati quanto per la perizia con i quali sono stati svolti.

Dipalma ha già iniziato il suo percorso all'interno della Asl di Brindisi, misurandosi con la realtà del territorio che si gioverà della sua esperienza nel settore della sicurezza e prevenzione negli ambienti di lavoro.