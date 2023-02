Assonautica Terre di Brindisi: Michele Piccirillo responsabile delegazione Ostuni-Villanova

BRINDISI - Assonautica Terre di Brindisi, una realtà che cresce. Nel corso dell’ultima assemblea dei soci, tenutasi nei giorni scorsI, Michele Piccirillo è stato nominato responsabile della delegazione Ostuni-Villanova.

L’associazione nazionale per la nautica da diporto è stata costituita da Unioncamere e da numerose Camere di Commercio per tutelare gli interessi del diportismo nautico italiano, favorire il suo sviluppo, promuovere il turismo nautico e tutte le attività economiche, produttive, sociali e sportive ad esso collegate. A tale scopo collabora con le Camere di Commercio per qualificare ed incrementare l’attività del settore e, più in generale, dell’economia del mare che, nei territori marittimi italiani, svolge un ruolo propulsivo dell’economia locale, mobilitando e integrando tra loro sia i settori dell’agroalimentare e della ricettività, sia quelli dell’industria avanzata e dei servizi. L'associazione è articolata in Assonautiche territoriali e Assonautiche delle Acque interne, costituite ad iniziativa delle Camere di Commercio delle rispettive province.

Per interloquire in maniera diretta con la delegazione, è stato creato un apposito indirizzo email che è: ostuni@assonauticaterredibrindisi.it