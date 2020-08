Assunzione Operatori socio sanitari: assegnate sedi di lavoro

BRINDISI - "Sulla spinta della Fials che nella giornata di ieri aveva richiesto l’immediato intervento dell’Ufficio ispettivo del Ministero Funzione Pubblica per rendere legittimi i 171 contratti individuali di lavoro firmati dai vincitori del concorsone Oss che prenderanno servizio a tempo indeterminato dal 16 agosto prossimo, la Direzione generale della Asl di Brindisi, corre subito ai ripari inviando, ad integrazione del contratto individuale, una nota ad ogni singolo neo assunto". Così esordisce Giuseppe Carbone segretario generale della Fials, soddisfatto per aver ottenuto quanto richiesto per il sacrosanto diritto di ogni Oss e per la trasparenza degli atti.

"La direzione generale della Asl ha assegnato ad ogni dipendente la prima sede di assegnazione, auspicando che abbia tenuto conto dell’ordine della graduatoria, evitando forti speculazioni ed ingerenze da parte di alcuni direttori sanitari di presidio ospedaliero e di distretto, dichiarando anche, come richiesto e denunciato dalla Fials, che la durata del periodo di prova è di 2 mesi e non di 6 come trascritto sul contratto individuale di lavoro firmato il 7 agosto u.s.".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"Ora prosegue Carbone - nel formulare gli auguri a tutti i neo assunti operatori socio sanitari - verificheremo e vigileremo sull’assegnazione degli Oss nelle varie unità operative in base alla richiesta del singolo dipendente in virtù del posto in graduatoria concorsuale. Denunceremo prosegue Carbone, i direttori di Presidio e di distretto che non si atterrano alle norme di democrazia e trasparenza dettate dal contratto nazionale e dalla legislazione vigente.

Sempre dalla parte dei lavoratori, conclude Carbone, perchè la trasparenza degli atti e delle azioni, così come la lealtà d’azione sono i dettami sui quali si fonda da oltre 40 anni la Fials".