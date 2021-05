Nuove moto e auto elettriche per la Polizia Locale di Mesagne

Va delineandosi il rinnovo del parco veicoli della polizia locale di Mesagne diretta dal comandante Teodoro Nigro, nell’ottica di un efficientamento della spesa non solo di manutenzione ma anche di gestione nell'ottica di autovetture sempre più a più basso impatto ambientale. In tal senso è prossima la consegna di una Toyota Yaris Hybrid e di una autovettura a propulsione elettrica fortemente volute dal sindaco Toni Matarrelli.

Nel contempo, grazie alle nuove unità assunte da pochi giorni dalla amministrazione comunale, è stata attivata la pattuglia in bici con servizi di prossimità molto cari ai cittadini, che consentono una osservazione puntuale dei fenomeni della sosta o della fermata irregolari unitamente alle segnalazioni sul patrimonio comunale.

L' allentamento, infine, delle misure anti pandemia, sta consentendo la rapida fornitura di nuovo vestiario specializzato che consentirà l 'uso delle nuove motociclette. Queste ultime aumenteranno la rapidità degli interventi e forniranno un ausilio alle pattuglie a piedi od in auto specie in situazioni particolari come spesso accade nei tratti di superstrada competente o nel dedalo di strade del centro storico che, come di osserva, inizia a mostrare significative presenze di visitatori , turisti e frequentatori dei numerosi pubblici esercizi presenti.