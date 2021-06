Emergenza sangue in estate, l' Avis comunale di Brindisi invita a donare

BRINDISI - Ritorna l’emergenza sangue, soprattutto nel periodo estivo, e per questo l'Avis Brindisi invita a donare. Dall’Src Puglia, infatti, è giunta una nota dalla quale emerge che manca sangue in tutta la Regione. Dal Simt di Brindisi è arrivata la richiesta di sangue di tutti i gruppi, in particolare 0 positivo e 0 negativo, e a causa della scarsità di emocomponenti vi è il rischio di dover rinviare gli interventi chirurgici programmati. "In una comunità civile, in una città che si è sempre contraddistinta per altruismo ed accoglienza - si legge nella nota di Avis Brindisi - non può mancare il sangue, non possono mancare gli emocomponenti. Pensiamo che ogni persona bisognosa di sangue potrebbe essere un nostro fratello, figlio, parente o amico".

Per donare occorre essere in buona salute, non avere avuto febbre e non essere stati a contatto, negli ultimi 14 giorni con persone che hanno eseguito il tampone per la positività al Covid-19 e che sono risultate positive o in dubbio, pensare più di 50 chilogrammi, non aver assunto farmaci, non aver fatto piercing e tatuaggi, nè aver subito interventi chirurgici negli ultimi quattro mesi. Si può donare dal lunedì al sabato, dalle ore 8 alle 12, presso il Centro Trasfusionale dell’Ospedale “A. Perrino” di Brindisi. Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Avis comunale Brindisi Odv, numero 3755282712 o 0831523232, o inviando una email a brindisi.comunale@avis.it.