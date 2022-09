Avis Carovigno, un successo il corso di primo soccorso pediatrico

CAROVIGNO - Giovedì 15 settembre si è tenuta la prima edizione del corso di Primo Soccorso Pediatrico organizzato da Avis Carovigno. Si legge in un comunicato dell'Avis: "Grazie alla partecipazione di più di 130 persone, siamo riusciti a raccogliere 700 euro e quindi siamo riusciti a superare la somma necessaria per acquistare un babalù (aste portaflebo in legno, a forma di draghetto, da destinare al reparto di pediatria dell'ospedale Perrino di Brindisi). La voglia di informarsi e la voglia di contribuire all'acquisto del babalù, ha reso questo evento unico sia dal punto di vista solidale che conoscitivo".

A condurre il corso c'è stata l'istruttrice nazionale di manovre salvavita Giovanna Greco di Torino, assistita da Michela della Cybex che ha trattato la parte sulla sicurezza in auto. Per la riuscita dell'evento, la presidente dell'Avis di Carovigno Emily Pecere, ringrazia il consiglio direttivo e tutti i collaboratori volontari che, oltre ad occuparsi dell'organizzazione e gestione delle raccolte sangue, riescono a sensibilizzare al dono e alla responsabilità civica. E soprattutto ringrazia il parroco della chiesa Santa Maria del Soccorso, don Tony Mameli per la continua disponibilità e supporto nei confronti dell'associazione.

Vista l'emergenza sangue, si ricorda che sabato 24 settembre, dalle ore 8.30 alle ore 11.30, presso i locali della Chiesa del Soccorso di Carovigno, ci sarà la consueta raccolta sangue. L'Avis invita tutte le persone che sono in buona salute, a contattare Avis al numero di telefono 3270089482, per prenotarsi per donare il sangue.