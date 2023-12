Avis di San Vito dei Normanni cambia sede e ricorda l'importanza di donare il sangue

SAN VITO DEI NORMANNI - L’Avis di San Vito dei Normanni cambia sede, si trasferisce in via Brindisi 133/d. Alla cerimonia di inaugurazione, in programma mercoledì 13 dicembre alle 17.45, interverranno il presidene Avis comunale, Antonio Attorre, il presidente Avis provinciale Sergio Zezza, il presidente Avis regionale dr. Raffaele Romeo, il cosigliere nazionale Avis dr. Egidio Conte, il presidente della Provincia di Brindisi on. Antonio Matarrelli, la sindaca Silvana Errico, la primaria Simt Brindisi dott.ssa Antonella Miccoli.

Nell’occasione verrà ricordata l’importanza del gesto di donare sangue che, oltre alla sua primaria funzione che è quella di salvare vite, porta dei beneifici a chi decide di farlo. "Donare il sangue riduce il rischio di cardiopatie e colesterolemia. Donare il sangue ti rende più consapevole dell'importanza dello stare in salute. Donare il sangue attiva il metabolismo. Anche una sola donazione può bruciare fino a 650 calorie, in quanto il corpo deve “lavorare” per rimpiazzarlo".

"Donare il sangue è un dovere civico, la disponibilità di sangue è infatti un patrimonio collettivo a cui ognuno di noi può attingere in caso di necessità e in ogni momento. Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare all’evento, per meglio approfondire e comprendere quanto vale un simile atto di generosità".