Avviati i lavori di manutenzione delle piazze: investimento da 400mila euro

BRINDISI - Sono partiti i lavori di manutenzione in piazza Ottone Rosai, al quartiere Sant’Elia, in cui è in programma la rimozione di tutti i manufatti stradali che compongono la piazza. È prevista, inoltre, la sistemazione degli spazi pedonali ed anche della parte carrabile, con una nuova organizzazione della piattaforma stradale e dei parcheggi per consentire una migliore mobilità interna. Per ragioni di sicurezza saranno rimossi gli alberi che presentano condizioni di instabilità e che non sono adeguati al contesto circostante.

“Si tratta di una parte dei lavori che riguardano la sistemazione di alcune piazze cittadine - spiega l’assessore ai lavori pubblici Elena Tiziana Brigante - tra queste, oltre a piazza Rosai, anche piazza Apulia e largo Palermo. Sono stati investiti circa 400mila euro per la manutenzione e i nuovi arredi”.