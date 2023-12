L'avvocato Cosimo Lodeserto nella commissione del Consiglio nazionale forense

Il Consiglio nazionale forense (Cnf) ha nominato l'avvocato Cosimo Lodeserto, penalista iscritto all'Albo degli Avvocati di Brindisi, componente della commissione "Diritto penale e procedura penale".

Compito della commissione istituita dal Cnf, presieduta dall'avvocato Nadia Germanà Tascona, del Foro di Milano, sarà quello di affrontare a livello nazionale tutte le tematiche connesse al diritto penale e al processo penale. Nell'immediato, la commissione affronterà le novità poste dalla riforma Cartabia in materia penale e processuale al fine di valutare gli interventi necessari per superare le criticità già emerse nella prima fase di attuazione.

L'impegno della commissione sarà inoltre quello di sostenere in tutte le sedi opportune, governative e legislative, il principio, ancora da attuare, della separazione delle carriere tra magistratura giudicante e magistratura requirente.

Per i fautori della separazione delle carriere, la realizzazione di questo traguardo potrà infatti rappresentare un'effettiva garanzia per il cittadino di effettiva terzietà del giudice di fronte alle parti contrapposte, in posizione di parità, di accusa e difesa.

Sul tavolo di lavoro anche tutte le problematiche connesse alla recente digitalizzazione del processo penale al fine di renderne più agevole l'impatto e con la costante attenzione affinché la digitalizzazione non determini una limitazione al diritto di difesa.