Barocco Festival, cattedrale gremita per il concerto di Stefano Montanari e Cosimo Prontera

Il famoso violinista solista e direttore d’orchestra Stefano Montanari accompagnato al cembalo dal maestro Cosimo Prontera sono stati protagonisti, mercoledì 5 settembre scorso, di un concerto di straordinaria intensità e levatura tecnica davanti ad un pubblico entusiasta che ha gremito la Basilica Cattedrale di Brindisi, esaurendo tutti i posti disponibili.

Programmato dal direttore artistico Cosimo Prontera, il concerto previsto nell’ambito della XXVI edizione del “Barocco Festival”, quale omaggio al grande compositore sanvitese Leonardo Leo, ha avuto come protagonista il noto violinista Stefano Montanari interprete dell’esibizione prevista in cartellone “l’arte e il virtuosismo violinistico del XVIII secolo” dedicato ai compositori Arcangelo Corelli, Johann Sebastian Bach, Antonio Vivaldi e Leonardo Leo, fra i più grandi musicisti dell’età barocca.

Stefano Montanari, specializzato in musica antica ha effettuato tournée in tutto il mondo come primo violino concertatore dell’Accademia Bizantina di Ravenna, con il suo virtuosissimo violino è stato particolarmente apprezzato per la sua musicalità, abilità e destrezza, con cui ha incantato gli spettatori della Cattedrale di Brindisi, abilmente accompagnato al cembalo dal maestro Cosimo Prontera. Al termine del concerto i due maestri protagonisti della serata sono stati a lungo applauditi dal pubblico presente che ha mostrato di aver particolarmente gradito la perfetta esibizione dei due maestri.