Biblioteca Comunale, la redazione del progetto per abbattere le barriere architettoniche

FRANCAVILLA FONTANA - Una Biblioteca totalmente inclusiva, accessibile in tutte le sue aeree e luogo ospitale per chiunque: sono questi, in sintesi, gli obiettivi del progetto che l’Amministrazione Comunale di Francavilla Fontana intende sviluppare e candidare al bando del Pnrr promosso dalla Direzione generale dei musei per interventi volti alla rimozione delle barriere fisiche, cognitive e sensoriali dei luoghi culturali pubblici non appartenenti al ministero della Cultura.

Il percorso di abbattimento delle barriere si interseca con il coinvolgimento dell’utenza che abitualmente frequenta la biblioteca e ne conosce punti di forza ed elementi da migliorare. Con questo spirito l’Amministrazione Comunale ha avviato una manifestazione di interesse volta ad accogliere i suggerimenti della cittadinanza che, sulla base delle valutazioni dei progettisti, potranno entrare nella proposta progettuale da candidare al bando. Tutte le persone interessate potranno presentare osservazioni e proposte entro il prossimo 15 giugno.

“Prosegue – spiega l’assessore Sergio Tatarano – il percorso di inclusività della nostra Amministrazione che non si limita alla partecipazione ad un bando per il superamento delle barriere di ogni genere, ma lo fa provando a coinvolgere ed a recepire suggerimenti o segnalazioni dalle persone direttamente interessate. L'auspicio è quindi che chiunque abbia voglia ci aiuti a presentare il più completo progetto possibile nell'ottica della piena accessibilità di un bene prezioso e collettivo come la Biblioteca Comunale.”