In stampa il decimo libro del blogger cegliese Stefano Menga

Sarà presentato a Novedrate (provincia di Como), il nuovo libro di Stefano Menga, dal titolo "Le Benemerenze di Novedrate 1950-2021”. La nuova iniziativa editoriale dell’autore cegliese che, da circa sei anni risiede stabilmente nel paesino Lombardo per motivi lavorativi, ripercorre cronologicamente le storie di quei cittadini, associazioni o enti che, nel corso degli anni si sono distinti, ed hanno ricevuto un riconoscimento da parte dell’amministrazione comunale di Novedrate, con delle Medaglie a titolo di Benemerenza.

L’opera parla proprio di quei cittadini, sacerdoti, associazioni ed enti che, con le loro opere, hanno dato visibilità e lustro al paese.

Dalle parole dell’autore:” Sono tante le persone che si spendono quotidianamente per Novedrate, pertanto, ho voluto dare alla luce una pubblicazione cartacea per riportare i nomi e le opere di coloro che, a partire dal 1950 e finendo ai giorni nostri, hanno ricevuto una riconoscimento da parte delle amministrazioni comunali di Novedrate che, negli anni, si sono susseguite in paese. E soprattutto per far rimanere traccia indelebile, attraverso un libro, di tutte quelle pagina di storia e quotidianità locale.”

Il libro, realizzato da Menga, è stato patrocinato dalla amministrazione comunale diretta dal primo cittadino Serafino Grassi, quest’ultimo ne ha curato la prefazione, e sarà presentato venerdì 17 dicembre 2021, a partire dalle ore 20:30, presso il salone Polivalente della casa comunale. Il volume, nel periodo natalizio, sarà distribuito gratuitamente dall’amministrazione comunale a tutte le famiglie del paese.

Stefano Menga è ideatore oltre che del blog “Cronache e cronachette di Ceglie Messapica”, che dall’annata 2011 si trasforma ogni anno in Annuario, anche del blog “Novedrate e dintorni”. Inoltre, è autore di numerose pubblicazioni: “Monsignor Giovanni Turrisi - Cenni storici e fotografici sulla vita e sulla chiesa di San Lorenzo da Brindisi”, “Cronaca di un atto d’amore” dedicato al carabiniere Angelo Petracca nel 25° della sua tragica scomparsa, “Novedrate… attraverso i tuoi occhi” dedicato al compianto Sindaco di Novedrate Maurizio Barni, “La Speranza di vivere” dedicato alla memoria dell’avvocato Pietro Allegretti, “5 Fratelli una sola storia” dedicato ai primi cinquant’anni di attività della azienda “Lattonedil”, “Festa 50 anni Lattonedil” opera conclusiva dedicata al traguardo aziendale raggiunto sempre dalla Lattonedil e “Luigi Caroli – Un Bene in Comune” dedicato ai circa 10 anni di Amministrazione del Sindaco Luigi Caroli, “Novedrate e dintorni” dedicato al paese durante la bellissima nevicata del 28 dicembre 2020 e “Scrittura di Luce” un percorso fotografico dedicato alla città di Ceglie Messapica.