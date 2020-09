Coronavirus: in Puglia 41 nuovi contagi e un decesso

Sono 41 i nuovi casi di positività al Covid-19 registrati nelle ultime ore in Puglia. Nessuno di questi in provincia di Brindisi. I tamponi effettuati ieri (lunedì 31 agosto) nei confronti dei dipendenti della ditta Ecotecnica, a seguito della positività di un addetto alla guardiania riscontrata la scorsa settimana, sono risultati tutti negativi. Domani arriveranno gli esiti della seconda tranche di test, effettuata stamani. Complessivamente, a livello regionale, sono stati eseguiti 3.651 esami. I 41 positivi sono così distribuiti: 24 in provincia di Bari, 7 nella provincia Bat, 4 in provincia di Foggia, 2 in provincia di Lecce, 3 in provincia di Taranto, 1 di provincia non nota. È stato registrato un decesso in provincia di Taranto.

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 308.671 test: 4.062 sono i pazienti guariti: 860 sono i casi attualmente positivi.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 5.479, così suddivisi: 1.914 nella Provincia di Bari;449 nella Provincia di Bat; 705 nella Provincia di Brindisi (un caso è stato eliminato dal database); 1.381 nella Provincia di Foggia; 672 nella Provincia di Lecce; 316 nella Provincia di Taranto; 38 attribuiti a residenti fuori regione (un caso è stato eliminato dal database); 4 provincia di residenza non nota.

I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l'acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.

Dichiarazioni dei dg delle Asl

Dichiarazione del Dg Asl Ba, Antonio Sanguedolce: “Nella giornata odierna il Dipartimento di Prevenzione ha individuato 24 nuovi casi di positività al virus Sars-Cov2. Tra questi si segnalano 2 rientri dalla Sardegna, 17 contatti stretti di casi già presi in carico e sotto sorveglianza, altri 5 emersi durante il triage in strutture sanitarie per i quali sono in corso le attività di verifica e tracciamento”.

Dichiarazione del Dg della Asl Bat, Alessandro Delle Donne: "Sono 7 i casi positivi registrati oggi nella provincia Bat, di questi 6 provengono dalla Sardegna, mentre su un altro caso, con sintomatologia, sono in corso le indagini del Dipartimento di Prevenzione”.

Dichiarazione del Dg della Asl Foggia, Vito Piazzolla: "In data odierna sono stati registrati in provincia di Foggia 4 nuovi casi di persone positive al Covid 19. Nel dettaglio si tratta di: 2 contatti stretti di persone risultate positive nei giorni scorsi; 1 cittadino straniero presente sul territorio provinciale e 1 persona individuata durante le attività di screening".

Dichiarazione del Dg Asl Lecce, Rodolfo Rollo: “Il caso registrato oggi dal Dipartimento di prevenzione riguarda un cittadino residente fuori Italia arrivato in provincia di Lecce dalla Romania”.

Dichiarazione del Dg Asl Taranto, Stefano Rossi: “I casi di oggi registrati a Taranto sono tre. Due da attribuire a soggetti che rientravano dalla Sardegna in Puglia e che grazie ad uno scrupoloso lavoro di screening del dipartimento di prevenzione è stato possibile accertare. Un altro caso è da attribuire ad un soggetto positivo al tampone ospedaliero, per il quale poi si è reso necessario il ricovero”.