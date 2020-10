Il Covid non arretra: in Puglia altri 313 casi e cinque decessi

BRINDISI – La pandemia da Covid non arretra in Puglia, una delle 10 regioni che sulla base del monitoraggio di ministero della Salute e Iss è con un rischio definito alto per la tenuta delle terapie intensive. Nelle ultime 24 ore, stando ai dati forniti dal governatore Michele Emiliano, sono stati registrati altri 313 contagi (due in meno rispetto ai 315 casi accertati mercoledì scorso, 15 ottobre, picco massimo dell’epidemia). I test effettuati sono stati 5582. Nel Brindisino si hanno otto nuovi positivi. Ancora critica la situazione in provincia di Bari, gravata da altri 162 contagi. Gli altri tamponi positivi sono così distribuiti: 40 nella provincia Bat, 45 in provincia di Foggia, 5 in provincia di Lecce, 52 in provincia di Taranto, 1 provincia di residenza non nota. Sono stati registrati 5 decessi: 2 in provincia di Bari, 1 in provincia di Foggia, 1 in provincia di Lecce, 1 in provincia di Taranto.

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 478.743 test: 5431 sono i pazienti guariti; 4.673 sono i casi attualmente positivi. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 10.734, così suddivisi: 4470 nella Provincia di Bari; 1009 nella Provincia di Bat; 837 nella Provincia di Brindisi; 2532 nella Provincia di Foggia; 924 nella Provincia di Lecce; 877 nella Provincia di Taranto; 80 attribuiti a residenti fuori regione; 5 provincia di residenza non nota.

Scarica il bollettino completo

La situazione in provincia di Brindisi

Per quanto riguarda la provincia di Brindisi, presso il reparto di Malattie infettive dell’ospedale Perrino sono attualmente ricoverati 14 pazienti Covid su 20 posti letto complessivamente disponibili, gran parte dei quali proveniente da altre Asl della regione. Almeno in quattro sono prossimi alle dimissioni. A tal proposito, per lunedì prossimo (19 ottobre) è prevista la riapertura del centro post Covid presso il Pta di Mesagne. Qui saranno ospitati i pazienti in attesa del tampone negativo. San Pietro Vernotico, intanto, non è più Covid Free. Il Comune è entrato nella fascia 1-5 casi attualmente positivi della mappa epidemiologica allegata al bollettino.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Articolo aggirnato alle ore 17:38 (San Pietro Vernotico non più Covid free)