"Presunte bonifiche su canali inesistenti": annullata richiesta pagamento Arneo

BRINDISI – Annullata una cartella per conto dell’Arneo, che chiedeva il pagamento di presunte bonifiche su canali non esistenti nei pressi di un immobile. Un contribuente della provincia di Brindisi è stato assistito dall’avvocato Erika Camarda, che in passato aveva già ottenuto l’annullamento di altre richieste di pagamento inviate dall’ente di bonifica.

Anche questa volta, con un'altra pronuncia sull'annoso tema dei contributi di bonifica richiesti dagli enti ai consorziati, la Commissione tributaria provinciale di Lecce ha annullato con una sentenza depositata alla fine del mese di maggio 2023, un sollecito di pagamento emesso per conto del Consorzio di Bonifica di Arneo, per contributi consortili relativi all'anno 2017, questa volta su immobili.

L’avvocato nel ricorso ha messo in evidenza una serie di aspetti, tra i quali la “decadenza dal potere impositivo, la mancanza di prova dell'inserimento dell'immobile nel perimetro di contribuenza e l'assenza di beneficio per il proprio immobile”, depositando anche una consulenza tecnica di parte.