Il brano inedito di due giovani torresi approda a Casa Sanremo-Live Box

TORRE SANTA SUSANNA - "Eleison Duo" è il nome dato al gruppo elettro-pop-rock composto da Chiara Diviggiano (cantautrice di 29 anni) e Marika Gianfreda (compositrice e produttrice, 33 anni), entrambe di Torre Santa Susanna, è nato nel 2019 e in poco tempo si è fatto strada raggiungendo l'ambito palco di Sanremo e migliaia di visualizzazioni online.

La selezione, con appunto l'inedito "I tuoi mondi paralleli", è stata una bella sorpresa quando le due ragazze, un po' per gioco, un po' per mettere alla prova se stesse, hanno inviato il pezzo che prontamente ha ricevuto comunicazione di idoneità e quindi l'ufficialità alla partecipazione a Casa Sanremo - Live Box, dove artisti emergenti incontrano esperti del settore, gli stessi partecipanti al Festival di Sanremo e, infine, hanno la possibilità di promuoversi. Non è un contest Casa Sanremo - Live Box quanto un primo approccio, una vetrina sul più grande palco della musica nazionale.

Nel frattempo "I tuoi mondi paralleli" ha già raggiunto traguardi straordinari sul web: 130 mila ascolti su Spotify e 65 mila visualizzazioni su Youtube. "I tuoi mondi paralleli" è un brano che racconta la storia d'amore di due anime che si riconoscono, ma anche il rapporto contrastato tra l'io, delle artiste, e la musica: una macrostoria dentro una microstoria.

"Siamo felici di questo obiettivo che equivale per noi ad una rivincita, una conferma – raccontano le due artiste – essendo anche le prime della 'Miria Record (Management e production)' ad aver avuto questi risultati". Al loro fianco, a Casa Sanremo - Live Box, anche un altro artista, Francesco Pio (con un brano prodotto da Marika Gianfreda). Eleison Duo non si ferma qui: è già pronto a lanciare prossimamente un nuovo inedito e a partecipare, come negli anni passati, a Lecce nel 2023 a "Effetto Notte: arte, musica, spettacolo".