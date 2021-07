Adotta il tuo castello, fallo con uno scatto d’amore: al via il contest #forteamare

BRINDISI - Nell’ambito del progetto “Conoscenza, educazione e fidelizzazione alla bellezza: un percorso per la valorizzazione del Castello Alfonsino” promosso dalla Associazione Le Colonne, in collaborazione con il segretariato regionale del Mic per la Puglia e con la Soprintendenza Abap Brindisi Lecce, si ritiene necessario mettere in campo ogni iniziativa utile a stimolare la dovuta attenzione attorno a un bene nel quale affondano le radici dei brindisini, chiamati ad adottare il loro castello, a custodirlo ed a presidiarlo. In questi primi mesi di visite al Castello Alfonsino si è intercettato nei brindisini un sentimento ricorrente: la paura che possa chiudere nuovamente come accaduto in passato.

Le tantissime foto che girano sui social aventi come soggetto il Castello Alfonsino, accompagnate dal sogno espresso da alcuni utenti di vedere esposte le proprie foto all’interno del Forte, testimoniano il ‘sentiment’ del momento e suggeriscono di assecondare tale processo di bottom up (spinta dal basso) attraverso l’organizzazione di un contest fotografico nel quale ognuno potrà cimentarsi nel vivere e catturare il castello a proprio modo, con le proprie lenti.

Modalità e requisiti di partecipazione al contest

Lo scopo del concorso è quello di selezionare diverse fotografie e, tramite l’aiuto dei social - o meglio, dei follower -, decretare l’opera vincitrice che sarà utilizzata per la promozione del Forte a mare. La partecipazione al contest “Che forte – contest fotografico” è libera e gratuita e si svolgerà attraverso l’invio dello scatto e relativa documentazione tramite posta elettronica all’indirizzo contestlecolonne@gmail.com che provvederà a pubblicarla. Tutti gli scatti, oltre al vincitore, potranno essere pubblicati e diffusi sui social e/o mezzi di comunicazione della Associazione. La fotografia sarà riprodotta per le finalità del contest.

Non vi è un numero massimo di partecipanti. La selezione è a cura della associazione Le Colonne. Per partecipare occorre scattare una fotografia che mostri il forte a mare in tutto il suo splendore. A corredo dello scatto, sarà necessario presentare una scheda con titolo, data e un breve testo descrittivo della fotografia stessa. I partecipanti sono liberi di scegliere una parte del castello, uno scorcio o un dettaglio che rappresenti il proprio punto di vista, purché tale libertà non offenda altri: non saranno accettati pertanto contenuti blasfemi, pornografici o non conformi alla morale comune. Si potrà partecipare con un solo scatto.

Per la fase di selezione è sufficiente inviare via mail la fotografia in jpg in alta risoluzione.

Durata del Contest

Il contest si svolgerà dall’1 al 14 Agosto 2021 sulla pagina Facebook.

A chi è rivolto

La partecipazione al concorso è rivolta a tutti i ragazzi, professionisti e non, di età compresa tra i 18 (maggiorenni al momento dell’iscrizione) ed i 30 anni, nati e residenti in Puglia ed agli over 30. Si proclamerà un vincitore per categoria di età.

Proclamazione vincitori e consegna della targa “Promotore di Bellezza”

Al termine del periodo specificato all’inizio del presente regolamento sarà proclamato vincitore l’autore dello scatto che avrà ricevuto più “like”. I “like” conteggiati come validi saranno solo quelli assegnati alle foto (condivise a cura dell’associazione “Le Colonne” dopo averle ricevute per posta elettronica) sulla pagina Facebook “Forte a Mare”. La proclamazione del vincitore avverrà entro una settimana dalla data di chiusura del contest attraverso la pubblicazione della foto vincitrice sul profilo Facebook “Forte a mare”.

Il vincitore sarà contattato dallo staff della Associazione Le Colonne nei giorni successivi alla chiusura del Contest al fine di verificare la volontà di accettare o meno la relativa targa. L’accettazione di questa dovrà avvenire entro e non oltre 10 giorni dalla notifica della vincita. In caso di rifiuto a ricevere il premio da parte del vincitore, verrà premiato il partecipante che, in base alle regole del presente Regolamento, si sia classificato immediatamente dopo il vincitore escluso. Il vincitore del Contest non potrà contestare i premi assegnati, né richiedere il valore corrispondente in denaro o il cambio/sostituzione, per nessun motivo. In caso di accettazione e successiva mancata fruizione del premio per cause non imputabili all’Associazione, il premio si intenderà comunque assegnato. Il vincitore non avrà più nulla a pretendere. Il premio verrà consegnato presso Forte a mare.

Diritti d’autore e utilizzo delle fotografie

Ogni partecipante al presente contest cede alla Associazione Le Colonne il diritto d’uso a titolo gratuito non esclusivo, senza limiti di tempo e spazio, delle fotografie scattate per le finalità di cui al presente Contest e caricate sul proprio profilo di Instagram o di Facebook. Pertanto i partecipanti autorizzano la suddetta Associazione all’utilizzo e pubblicazione sui social, e/o su qualsiasi altro mezzo di diffusione, delle proprie fotografie scattate durante il Contest e condivisi sui predetti social. Ogni partecipante solleva l’associazione da qualsiasi responsabilità, anche nei confronti di eventuali soggetti (anche minori) raffigurati nelle fotografie che, pertanto, dovranno rilasciare al medesimo partecipante il consenso all’utilizzo, pubblicazione e/o diffusione delle proprie immagini.

In ogni riutilizzo delle fotografie eseguito da parte dell’Associazione su Facebook, sarà citato l’autore con il proprio “nickname” utilizzato sul social o il proprio nome nel caso che l’autore stesso lo dichiari e ne faccia effettiva richiesta. L’associazione non sarà dunque responsabile per eventuali pretese e/o azioni di terzi tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, richieste di risarcimento o lamentele per violazione di diritti d’autore e/o d’immagine e per danni relativi al contenuto delle fotografie.

Accettazione del regolamento

La partecipazione al contest comporta per i partecipanti l’accettazione incondizionata e totale delle regole e delle clausole contenute nel presente Regolamento, senza limitazione alcuna. Per ulteriori informazioni e/o chiarimenti in relazione al presente contest, i partecipanti possono scrivere all’email contestlecolonne@gmail.com.