Ponte di via Materdomini e viabilità della Sciaia, arrivato il finanziamento

BRINDISI - E' arrivato il finanziamento che il Comune di Brindisi aveva ottenuto dal ministero dell'Interno per il progetto di allargamento del ponte di via Materdomini e la viabilità alternativa della zona Sciaia per decongestionare il traffico molto intenso soprattutto nella stagione estiva. A comunicarlo, oggi (lunedì 14 novembre 2022), il sindaco di Brindisi, Riccardo Rossi, sui profili social. Il progetto, oltre al necessario ampliamento del sottovia, prevede anche il recupero di strade limitrofe e rotatorie per generare viabilità alternativa a via Materdomini, l'inserimento della pista ciclabile e l'istituzione della Zona 30 per la sicurezza stradale.

Dice Rossi: "E' un intervento molto sentito in città, soprattutto dagli abitanti della zona ma anche da tutti coloro i quali frequentano le nostre spiagge. Il quartiere è cresciuto negli anni e parallelamente è aumentato il disagio per la viabilità, finalmente abbiamo un'alternativa che darà respiro ad una parte della città che è anche l'accesso al nostro pregiato litorale. Si stanno effettuando in questi giorni insieme ad Asset i sopralluoghi tecnici per la progettazione esecutiva, vi terrò aggiornati".