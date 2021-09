"Brindisi brilla 2021": il campo al Cag per i piccoli scienziati

BRINDISI - Un campo per piccoli scienziati al Centro di aggregazione giovanile. Il Comune di Brindisi e l'associazione "Il cielo itinerante", servizio "La città dei ragazzi" in collaborazione con Space42 Europe, hanno organizzato una settimana di campo Stem (Science, Technology, Engineering and Mathematics) a Brindisi, denominato “Brindisi Brilla 2021”, con laboratori per bambini e bambine che hanno l'obiettivo di farli confrontare con le discipline scientifiche attraverso esperienze nuove e vivendo l'esperienza diretta della magia della scienza.

Il campo si svolgerà dal 6 al 10 settembre presso il Centro di aggregazione giovanile di Brindisi e parteciperanno 45 bambini, 5 per ogni istituto, iscritti alla quinta classe della scuola primaria o alla prima classe della scuola secondaria. Il tema della settimana è "L'energia": l’approccio è rigorosamente multi disciplinare. Di seguito, il programma. Giorno 1: alla scoperta dello Spazio; giorno 2: di stelle e comete; giorno 3: spazio ed energia; giorno 4: terra ed energia; giorno 5: arrivare nello Spazio, la fisica dei Lanciatori. Ogni campo è gestito da quattro divulgatori scientifici da Space42 supportati da volontari.