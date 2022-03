Brindisi, contravvenzioni: inviati 11mila avvisi bonari. Dopo scatta la mora

BRINDISI - Negli ultimi giorni dall'ufficio Contravvenzioni della polizia locale del Comune di Brindisi sono stati inviati circa 11mila avvisi bonari per le multe non pagate relative all'anno 2018. Se non si paga l'avviso bonario, scatta la mora, successivamente. Il passo successivo, in caso di mancato saldo, è quindi il decreto ingiuntivo.

E' una prassi non obbligatoria, quella degli avvisi bonari, adottata a Brindisi e in altre città italiane. Gli avvisi bonari si riferiscono a contravvenzioni che non sono oggetto di contenzioso. Riguardano, in molti casi, anche la mancata comunicazione del conducente. Quest'ultima va fatta in caso di violazioni che prevedono anche la decurtazione dei punti della patente.

In questi giorni sono tante le chiamate dei cittadini brindisini alla polizia locale del capoluogo adriatico, proprio in seguito al ricevimento degli avvisi bonari.