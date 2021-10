In corso la pulizia straordinaria delle caditoie in tutta la città

BRINDISI - Sono in corso da alcuni giorni a Brindisi le operazioni di pulizia (extra programma) delle caditoie che sta effettuando Ecotecnica, senza alcun costo aggiuntivo. Queste attività riguarderanno tutti i quartieri con particolare attenzione alle zone critiche in cui si verificano allagamenti, come ad esempio in via Provinciale per San Vito.

"Si tratta di lavori assolutamente necessari per prevenire allagamenti che potrebbero verificarsi a causa delle piogge abbondanti - precisa l'assessore all'Igiene pubblica Massimo Vitali - e che saranno conclusi in breve tempo. Siamo impegnati a realizzare ogni azione che possa scongiurare rischi per la cittadinanza e, al contempo, garantire il massimo decoro alla nostra città".