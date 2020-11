Fine atroce per un cane, trovato morto e incaprettato

BRINDISI - Un molosso, forse un pittbull, è stato ritrovato morto e incaprettato in un terreno sulla strada provinciale 17, in un territorio al confine tra Brindisi e Mesgane. Le gambe posteriori erano legate da un tubo per l’impianto a goccia. (foto QuiMesagne)

La scoperta è stata fatta questa mattina intorno alle 11 da alcune persone che percorrevano la zona per fare footing. Subito è stata allertata la Polizia locale di Mesagne e la Polizia Locale di Brindisi ha avvisato il medico della Asl veterinaria che controllerà la presenza o meno di microchip sull'animale.