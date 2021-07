Fiocco rosa in casa BrindisiReport: è nata Giorgia Barbarossa

BRINDISI - Lieto evento in casa BrindisiReport. Stamattina (giovedì 8 luglio), nel reparto di Neonatologia dell’ospedale Perrino di Brindisi, è nata la piccola Giorgia Barbarossa. La piccola pesa 3,200 chilogrammi ed è in ottime condizioni di salute. Grande la felicità del fratellino Antonio, di nonni, zii e cuginetti per il lieto evento. Da parte della redazione un grosso augurio a papà Salvatore, a mamma Marina Ciccarese, e alla bimba.