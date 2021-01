Brindisi, una gentilezza verso i bambini autistici

BRINDISI - "Città smart in Blu", una città a misura degli autistici: mercoledì 13 gennaio la firma del protocollo d'intesa tra Confesercenti Brindisi e l'associazione "Il bene che ti voglio". Recita un comunicato di Confesercenti: "'Pass di Cortesia'... e già il titolo è significativo e porta dritto dritto a quella cortesia, gentilezza che deve essere messa in campo in ogni contesto ma ancor di più quando a beneficiarne saranno quelle famiglie gravate dal problema dell'autismo. Si tratta di far adottare a tutti i titolari di negozi, che aderiranno, un adesivo riconoscibile dalle famiglie".

L'adesivo sarà esposto come "pass di cortesia" che permetterà ai soggetti autistici e ai loro familiari di evitare lunghe e sfiancanti attese presso le attività commerciali. Un esempio pratico, da Confesercenti: "Immaginiamo una mamma che vorrebbe entrare in un negozio ma ha davanti una lunga coda. In questo caso l'attesa per un bambino autistico può comportare una serie di frustrazioni e agitazione tali da, a volte, scatenare una crisi non permettendo al genitore di portare a termine l'acquisto. In alcuni casi tali crisi possono innescare situazioni ben più gravi. In situazioni del genere il negoziante ben informato potrà capire la situazione e intervenire con un semplice gesto di cortesia come quello di far saltare la fila in modo da permettere al bambino/ragazzo di evitare la crisi e tutto quello che comporta".

La Confesercenti provinciale, così come anticipato nel corso della presentazione dell'iniziativa che si svolse lo scorso 15 dicembre presso la sala Mario Guadalupi, si appresta pertanto a sottoscrivere il protocollo d'intesa con l'associazione ideatrice dell'iniziativa mercoledì 13 dicembre 2021 alle ore 10:45 presso la sala conferenze della Confesercenti Brindisina.