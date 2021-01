Emergenza Covid: sospeso, temporaneamente, il servizio di Guardia Medica

BRINDISI - Uno stop di alcune ore legato a cambiamenti organizzativi per l'emergenza Covid. Per questo motivo, il direttore del dipartimento di assistenza primaria della Asl di Brindisi, Angelo Greco, ha sospeso l'attività ambulatoriale di Guardia Medica di Brindisi, situata in piazza Di Summa, fino alle ore 8.00 di domani, giovedì 6 gennaio 2021. Sono garantiti consulto telefonico e visite domiciliari dal personale della postazione di Mesagne, su cui è stato effettuato il trasferimento di chiamata del numero 0831. 520089 di Brindisi.