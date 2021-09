Autismo, l'ambasciatore del saluto fa tappa a Brindisi: incontro con l'amministrazione

Si tratta di Lorenzo Cardone, 20 anni. E' in viaggio insieme al papà per portare il suo messaggio di sensibilizzazione sull'autismo

BRINDISI - Venerdì 10 settembre alle ore 15, presso la sala consiliare Caiati di Palazzo di città, il sindaco Riccardo Rossi e la sindaca del consiglio comunale dei ragazzi Marta Caiulo incontreranno Lorenzo Cardone, il 20enne, affetto da Autismo nominato dal Comune di Savigliano (Cuneo) “Ambasciatore del saluto”.

Il giovane, che ha una particolare predisposizione a salutare le persone e ricordare i loro nomi, il 5 settembre scorso ha intrapreso insieme al papà Franco un viaggio nel Sud Italia in treno e in bus, per portare il suo messaggio di sensibilizzazione sull'Autismo. Un viaggio volutamente "lento" che ha l'obiettivo di coinvolgere le Amministrazioni a intraprendere percorsi sempre più inclusivi nelle proprie città. Sono 11 in centri coinvolti, tra questi anche Brindisi.

Ad accogliere l'ambasciatire del saluto anche l’assessore ai Servizi sociali Isabella Lettori, il presidente del consiglio comunale Giuseppe Cellie e i componenti della giunta del consiglio comunale dei ragazzi.