Collegamenti con la litoranea: "Necessario garantire sicurezza"

BRINDISI - Riceviamo e pubblichiamo nota della Stp Brindisi, la società di trasporto urbano ed extra urbano, che ritiene opportuno, precisare alcune cose in riferimento ai collegamenti attivati verso la litoranea, confermando, inoltre "la piena disponibilità a venire incontro alle esigenze del territorio, delle sue istituzioni e dello sviluppo locale, nel pieno rispetto dei principi di legittimità e sicurezza".

Con riferimento alle note apparse su alcuni organi di stampa in cui vengono riportati disagi a seguito di presunte soppressioni di fermate di linea presso lidi marini, la Stp Brindisi precisa quanto segue. La fermata presso lido Cerano non è più effettuata da diversi anni, ovvero già dal 2017. Alla richiesta di riattivazione di una fermata pervenuta in Stp Brindisi nelle scorse settimane si è provveduto, come sempre in questi casi, ad una verifica tecnica per constatare le condizioni di esercizio, soprattutto per ciò che

attiene ai vincoli di sicurezza sempre più stringenti. La relazione tecnica effettuata dall’ufficio preposto, infatti, ha potuto verificare che lo stato dei luoghi (strada a carreggiata ridotta e senza uscita) non garantisce le condizioni di sicurezza necessarie per consentire all’autobus l’inversione di marcia senza effettuare manovre: l’autobus dovrebbe, infatti, effettuare una manovra di retromarcia con possibili utenti a bordo e, soprattutto, con non adeguata visibilità.

Problematica che sussiste anche lungo l’intera strada che collega la spiaggia alla litoranea, dove non vi è alcuna possibilità di manovra. Pertanto, in assenza di adeguata infrastrutturazione delle sedi stradali che garantiscano delle manovre in sicurezza e nel rispetto delle normative di settore ed in particolare del codice della strada, a tutela degli utenti e degli operatori, questa società è allo stato impossibilitata a istituire una fermata presso lido Cerano. Quanto al riferimento ad una fermata in località Torre Pozzelle (Marina di Ostuni) si precisa che, analogamente a quanto sopra riportato, per le medesime condizioni di sicurezza del servizio da numerosi anni tale fermata è effettuata lungo la complanare.

Relativamente all’assenza di collegamento con alcuni lidi della costa nord di Brindisi, si precisa che a seguito dell’ordinanza del Comune di Brindisi che ha vietato il transito dei mezzi pesanti su un tratto della litoranea a causa delle ridotte condizioni di sicurezza della sede stradale, questa società ha istituito il nuovo capolinea delle linee 4 e 4/ a Punta Penne. Peraltro, al fine di offrire un migliore servizio all’utenza servendo un maggior tratto di litoranea, dal primo luglio il nuovo capolinea è stato individuato nei pressi di Acque Chiare (a circa 200 metri da lido Sant’Anna) poiché in tale zona sussistono le condizioni per poter effettuare in sicurezza l’inversione del senso di marcia.