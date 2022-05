Confcommercio, nuovi quadri dirigenti per il rilancio del settore

BRINDISI - La Confcommercio Brindisi amplia i suoi quadri dirigenti per rendere ancora più efficace l’azione di sostegno e di rilancio del settore. Nel corso dell’ultimo consiglio direttivo, infatti, su proposta della presidente Anna Rita Montanaro, sono state conferite nuove deleghe operative. Francesco Ferrienti Giuliani si occuperà di servizi di formazione e di creazione di impresa per conto del Cat Confcommercio. A Gianni Corciulo, invece, è stata conferita la delega al “credito”, al Confidi ed agli accordi con le banche, mentre Alessandro Coletta si occuperà di marketing associativo e di convenzioni. Il consiglio direttivo, inoltre, ha ampliato il consiglio di amministrazione del Cat con Francesco Ferrienti Giuliani e Maria Rosaria Iaia. Sono stati programmati, infine, incontri da svolgere con gli associati a Confcommercio di Mesagne, Francavilla Fontana e Brindisi per individuare proposte progettuali da inserire nel terzo bando dei distretti urbani del Commercio.