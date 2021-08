Piazza Di Summa, in corso i lavori di sostituzione di tutti i pali del giardino 

Ieri (lunedì 2 agosto) un palo della luce è caduto in pieno giorno sullo scivolo per diversamente abili a pochi metri dall'ingresso dell'ex ospedale

BRINDISI - Saranno sostituiti tutti i pali della pubblica illuminazione in piazza Di Summa. L'intervento, infatti, si sta effettuando nella mattina di oggi, martedì 3 agosto 2021, a seguito della verifica da parte dei tecnici e si è reso necessario per la sicurezza pubblica. La sostituzione riguarda tutti i pali presente nell’area perimetrale del Giardino dei Donatori di organi e tessuti. A causa di questi lavori l’area interessata potrebbe non essere adeguatamente illuminata. Si è rischiato il peggio ieri (lunedì 2 agosto) quando un palo della luce è caduto su uno scivolo per disabili, travolgendo una Peugeot 3008 parcheggiata perpendicolarmente rispetto alla strada. E’ accaduto intorno alle ore 12:30, a pochi metri dall’ingresso dell’ex ospedale di Summa.