In via Bruno Buozzi c'è una piccola discarica abusiva: le foto dell'inciviltà

BRINDISI - L'inciviltà di pochi è più visibile rispetto alla correttezza di tanti. Un esempio? Via Bruno Buozzi, a Brindisi. A due passi dal parco Di Giulio c'è, sul marciapiede, una piccola discarica abusiva. Le foto pubblicate in questa pagina sono state scattate nella mattinata di martedì 17 gennaio 2023. Il cielo è cupo, plumbeo, come lo spirito di chi assiste a questo triste spettacolo di inciviltà.

A pochi metri da un asilo nido, accanto al campo di calcetto di un oratorio, sono in bella vista rifiuti vari ed eventuali. Anche scarti organici o gusci di cozze. Qualcuno avrà goduto di questo pasto e avrà pensato bene di scaricare i rimasugli per la strada. E' l'inciviltà dei pochi, come detto sopra, che fa rumore e intristisce il panorama nei pressi dei caseggiati che sorgono in via Buozzi.

Ci sono due poltrone abbandonate, addirittura un passeggino. E ancora: alcune travi e una valigia. All'alba del 2023, nonostante tutta l'informazione possibile sulla raccolta rifiuti e sull'importanza di non abbandonarli a casaccio, c'è chi ancora preferisce scaricarli per strada, dove capita. Il fenomeno in questa zona deve essere radicato, visto che c'è anche un cartello che ribadisce l'ovvio: è vietato l'abbandono di rifiuti.