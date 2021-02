A piccoli passi verso l'elezione del sindaco e del consiglio comunale dei ragazzi

In diretta streaming giovedì 11 febbraio dalle ore 16, il sorteggio per la costituzione delle liste dei candidati

BRINDISI - Domani, giovedì 11 febbraio, a partire dalle ore 16, la sala "Mario Marino Guadalupi" di palazzo di città ospita un'importante tappa verso l'elezione del nuovo consiglio comunale dei ragazzi di Brindisi: il sorteggio dei nominativi per la costituzione delle liste elettorali dei candidati. L'incontro sarà trasmesso in diretta streaming dalla pagina facebook della cooperativa sociale Amani (amanibrindisi), per permettere a tutti i bambini e alle bambine, ai ragazzi e alle ragazze della città, di seguire l'importante tappa che porterà all'elezione del prossimo sindaco dei ragazzi, nonché della nuova giunta comunale.

Nella prima settimana di febbraio, grazie al coinvolgente percorso di cittadinanza attiva e di educazione civica promosso dal servizio “La Città dei Ragazzi”, in sinergia con dirigenti scolastici e docenti referenti, è stata completata la tornata elettorale per l'elezione dei consigli scolastici dei ragazzi. Sono stati formati 24 nuovi organi scolastici ed eletti 144 alunni ed alunne tra i circa 4000 studenti incontrati. Tra gli eletti sono stati individuati, secondo il sistema della “miglior media” collegata al quoziente elettorale, i 96 bambini e bambine, ragazzi e ragazze candidati alla formazione del consiglio comunale dei ragazzi di Brindisi (12 per ciascun istituto comprensivo: 6 per la scuola primaria e 6 per la scuola secondaria di primo grado).

L'incontro in programma coinvolgerà in presenza solo alcuni bambini, garanti del sorteggio, uno per ciascun Istituto comprensivo, in rappresentanza di tutte le classi (quarte e quinte primarie; prime, seconde e terze secondarie di primo grado) e di tutte le scuole coinvolte nel processo elettorale. Le liste saranno rese pubbliche sul sito www.cooperativaamani.it. I prossimi step in programma prevedono la scelta dei candidati sindaco e, successivamente, la nuova tornata elettorale per l'elezione del prossimo consiglio comunale dei ragazzi. L'iniziativa è promossa dal Comune di Brindisi - presidenza del consiglio e assessorato politiche sociali, in collaborazione con la cooperativa sociale Amani, l’ambito Brindisi-San Vito dei Normanni e il consiglio comunale dei ragazzi.