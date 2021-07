Save Biennale: successo di pubblico, presto nuove iniziative d'arte

BRINDISI - Grande successo di pubblico per l'evento "Save Biennale" presso il Bastione San Giacomo, la manifestazione di arte contemporanea che ha portato a Brindisi più di 115 artisti provenienti da tutto il mondo per presentare le proprie opere e che è un importante passo per promuovere l’arte, la creatività e il turismo. "Apprezzato dagli artisti, dai visitatori e dalla comunità locale, l’evento è stato un grande successo e si colloca nel più ampio percorso intrapreso da questa amministrazione per rendere la città sempre più attrattiva e interessante per il visitatore, anche attraverso l’organizzazione di eventi, la collaborazione con creativi e la valorizzazione di aree e spazi da trasformare in nuovi punti di interesse", dichiara l’assessore al turismo, marketing territoriale e creatività, Emma Taveri. La cornice offerta alla mostra dal Bastione San Giacomo un luogo di arte e bellezza storica, che prende nuova vita grazie a performance, dipinti, sculture, installazioni, video e sperimentazioni ha regalato un’esperienza immersiva al pubblico.

"Brindisi deve diventare un riferimento per il settore - spiega la Taveri. L’iniziativa è stata, infatti, proposta all’amministrazione comunale in virtù della particolare attenzione a questi temi, ed è frutto della volontaria organizzazione del direttore artistico Davide Cocozza, docente presso il liceo Artistico Edgardo Simone Brindisi, partner dell’iniziativa. Siamo a lavoro su diversi fronti: dalla realizzazione delle opere alla promozione fino alla creazione di nuovi punti di interesse ed eventi. Brindisi sta diventando sempre più interessante, non solo per i turisti, ma anche per gli investitori e i professionisti. C’è una crescente attenzione verso la città e annunceremo a breve le nuove iniziative in cantiere per continuare in questa direzione."

La mostra sarà visitabile fino al 19 agosto tutti i giorni dalle 18 alle 21 e sabato e domenica fino alle 22, mentre il 20 agosto dalle ore 9 alle 17 si terrà l’iniziativa conclusiva: circa 15 artisti dipingeranno dal vivo contemporaneamente e il pubblico avrà la possibilità di votare il vincitore. Il calendario estivo promosso dall’amministrazione (consultabile su www.eventibrindisi.com) prevede anche la realizzazione di diversi murales a cura di artisti di fama internazionale in punti strategici della città e nella periferia, oltre ad un evento di realizzazione ed installazione di un’importante opera di arte contemporanea in città, i cui dettagli saranno resi noti nei prossimi giorni.