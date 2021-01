Settimana teologica diocesana, gli appuntamenti dal 26 al 29 gennaio

BRINDISI - Anche quest’anno l’Arcidiocesi di Brindisi-Ostuni vivrà l’esperienza formativa della Settimana teologica diocesana nei giorni dal 26 al 29 gennaio, alle ore 18.00. Le disposizioni dell’ultimo dpcm impediscono di parteciparvi in presenza, pertanto sarà organizzata e potrà essere vissuta in modalità on line, in diretta streaming sul canale YouTube e sulla pagina aacebook dell’Arcidiocesi e attraverso Radio Frate Sole, fm 92.4. L’ufficio diocesano per le comunicazioni sociali insieme all’ufficio diocesano per la pastorale farà sì che l’esperienza possa essere partecipata nel miglior modo possibile. La settimana teologica diocesana sarà presieduta dall’arcivescovo di Brindisi-Ostuni, Domenico Caliandro.

Anche quest’anno sarà don Vito Mignozzi, preside della facoltà teologica pugliese, originario di Castellaneta, che accompagnerà ed aiuterà nel percorso di approfondimento del tema pastorale annuale: “Una sinodalità che assume la fragilità ed evangelizza la paura”. Destinatari dell’iniziativa di formazione sono tutti i presbiteri, i diaconi, gli operatori pastorali e, in particolare, i membri dei consigli pastorali parrocchiali e vicariali, gli insegnanti di religione cattolica, i membri delle associazioni e dei movimenti presenti in diocesi che si organizzeranno per la proiezione nei saloni parrocchiali o attraverso pc o smartphone. Al termine di ogni serata, i membri del consiglio pastorale parrocchiale e affari economici, insieme ai parroci, aiutati dalla scheda che preparerà lo stesso relatore, continueranno a confrontarsi sul tema della serata. La distanza fisica non impedisce ad una comunità diocesana di continuare il cammino di formazione e approfondimento della propria fede.