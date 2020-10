Bus sovraffollati: "Nessuno studente deve essere costretto a rischiare la propria salute"

BRINDISI - "L’avvio della scuola è stato accompagnato da notevoli disagi per gli studenti e le studentesse. Assistiamo ogni giorno a scene inaccettabili con pullman sovraffollati e colmi, tanto da costringere gli studenti nella giornata di lunedì 19 ottobre, e nel prossimo 23 ottobre, a manifestare il loro disagio attraverso scioperi bianchi ed altre forme di protesta". Giulio Gazzaneo, capogruppo in consiglio Comunale per “Ora tocca a noi” interviene sui disagi degli studenti brindisini legati anche alle misure di contenimento del covid-19.

"Tutto ciò nonostante la nostra Provincia, di concerto con Stp Brindisi e istituti scolastici, si sia adoperata nei limiti delle disponibilità per rimodulare il servizio introducendo gli orari di entrata e uscita scaglionati fin dall’inizio dell’anno scolastico. É inaccettabile che nonostante i mesi trascorsi Governo e Regione non abbiano attuato per tempo soluzioni concrete per aumentare la dotazione di mezzi (con risorse affidate al pubblico o accordi privati), consapevoli di una realtà ordinaria di sovraffollamento già problematica in tempi normali e divenuta ormai intollerabile in tempo di pandemia".

"Auspico che il lavoro intrapreso dalla Regione Puglia negli ultimi giorni possa portare nell’immediato a superare queste criticità, dotando la Provincia e le società di trasporto delle risorse necessarie per incrementare il servizio. Finché sarà garantita la didattica in presenza nessuno studente dovrà più essere costretto a rischiare la propria salute - e allo stesso tempo rappresentare un rischio per tutta la collettività - per dover andare a scuola: ne va del diritto allo studio degli studenti pendolari e del diritto alla salute di tutta la cittadinanza nel fronteggiare l’emergenza covid".