Calo del traffico crocieristico: "In arrivo ristori per i porti di Brindisi e Bari"

“La Commissione Bilancio della Camera ha approvato l’emendamento della collega Matilde Siracusano di Forza Italia, di cui sono cofirmatario, che prevede l’istituzione di un fondo per dare un ristoro alle città portuali che hanno subito perdite economiche a seguito del calo del traffico crocieristico nel corso del 2020. Tra queste città ci sono anche Bari e Brindisi". Lo annuncia in una nota il parlamentare pugliese di Forza Italia, l’onorevole Mauro D’Attis

"Tale fondo avrà una dotazione, per il 2021, di 5 milioni di euro che verranno ripartiti proprio sulla base dei numeri relativi al mancato arrivo di crocieristi nell’anno in corso per effetto dell’emergenza Covid. Si tratta di un segnale di attenzione nei confronti di quelle città che hanno subito evidenti danni economici e che, nei mesi scorsi, sono state totalmente ignorate dai provvedimenti messi in campo dal Governo”