Riforma sul diritto di famiglia: primo corso di formazione per curatore speciale del minore

BRINDISI - La camera minorile di Brindisi promuove il primo corso di formazione per Curatore speciale del minore, che avrà inizio il prossimo lunedì 30 maggio con partecipazione in presenza presso la biblioteca dell'ordine degli avvocati di Brindisi (al secondo piano del tribunale civile di Brindisi).

Il corso è stato accreditato dall'ordine degli avvocati di Brindisi e dall'ordine degli assistenti sociali. Per motivi di sicurezza anti-covid il numero dei partecipanti è limitato ad un massimo di 50 presenze ed è modulato in 6 incontri di formazione. Il comitato scientifico organizzatore dell'evento, composto dalle avvocate Vita Calò, Alessia Pisanelli, Alessandra Cacciapaglia e Simonetta De Carlo, ha organizzato il corso di formazione sul ruolo del curatore speciale del minore alla vigilia dell'entrata in vigore della nuova riforma sul diritto di famiglia, per un confronto aperto con tutti gli illustri operatori del settore che interverranno come relatori.