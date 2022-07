Campagna vaccinale: "Ennesimo dietrofront nel pagamento delle prestazioni aggiuntive"

BRINDISI - In una nota inviata al direttore generale Asl Brindisi e al dirigente professioni sanitarie, la Fp Cgil Brindisi denuncia "l’ennesimo dietrofront nel pagamento delle prestazioni aggiuntive per la campagna vaccinale nonostante l’accordo raggiunto per tutti i professionisti sanitari compresi i coordinatori".

Secondo quanto riportato nella nota, la Asl Br non ha ancora provveduto ad erogare le somme, soprattutto a chi usufruiva della legge 104, bloccando arbitrariamente il pagamento delle prestazioni aggiuntive nonostante molti degli operatori abbiano svolto il servizio a seguito di ordine di servizio formale al qualennon potevano sottrarsi.

"Ancora una volta viene offesa la dignità dei professionisti del comparto, considerandoli lavoratori di serie B esponendoli anche al pubblico ludibrio nonostante la grande abnegazione e spirito di sacrificio dimostrati durante la campagna vaccinale. La Fp Cgil Brindisi ancora una volta contesta la soluzione adottata ed invita la direzione generale della Asl Br ad erogare le somme dovute con effetto immediato".

"Questa segreteria territoriale chiede l’intera retribuzione per le ore effettivamente lavorate diffidando codesta Amministrazione a voler evitare il perpetrarsi di situazioni ai limiti dello sfruttamento. Inoltre, la Fp Cgil Br rilancia l’urgente necessità di assumere, a tempo indeterminato, tutto il personale infermieristico e Oss per garantire una giusta proporzione nell’assistenza e nella professione e ridare dignità e centralità alla sanità pubblica. Per questi motivi la scrivente è pronta a mettere in atto tutte le azioni a tutela dei lavoratori e dell’utenza".