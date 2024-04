Il camper della “Carovana dei diritti” arriva nel Brindisino

BRINDISI - Il camper della “Carovana dei diritti”, iniziativa lanciata a livello nazionale dalla Flc Cgil, farà tappa anche nella provincia di Brindisi il 3 e il 4 aprile.

Il primo appuntamento è a Mesagne per domani dalle ore 15,30 alle ore 20 con un volantinaggio nei pressi della Porta Grande. Poi dalle 17,30 alle 20, nei locali dell’associazione Di Vittorio in via Castello 20, ci sarà una tavola rotonda dove interverranno autorità locali, attivisti e cittadini.

Il volantinaggio si sposterà a Brindisi giovedi 4 aprile, dalle ore 8 alle ore 11 al mercato del quartiere Sant’Elia.,

La Flc Cgil si confronterà con i cittadini sul tema dell’autonomia differenziata e sulle criticità dei diritti universali messi a rischio da questa operazione di divisione dell’Italia e di soppressione dei diritti universali dell’istruzione e della ricerca, del diritto alla salute e della democrazia parlamentare.

La Flc Cgil e la Cgil hanno ribadito il proprio “no” al disegno di autonomia differenziata in base al quale ogni Regione potrà scegliere tutte o alcune delle 23 materie previste dall’articolo 117 della Costituzione secondo patti diretti con l’esecutivo. Tra queste materie sono presenti anche l’istruzione e la ricerca scientifica e tecnologica.

